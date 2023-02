FIRENZE - Se vuoi mandare su tutte le furie i tifosi della tua squadra, fatti pizzicare in discoteca dopo una sconfitta, e se sei un giocatore della, fallo dopo un ko con la Juventus . Il "manuale del calciatore autolesionista" sarebbe stato seguito alla lettera da due giocatori viola, con le conseguenze del caso.Meglio la Juventus quanto a presupposti creati per il gol, anche se lasviluppa buone trame e crea qualche difficoltà agli avversari. Per i bianconeri, i problemi arrivano in alcune ...

Bufera Fiorentina: due calciatori beccati in discoteca dopo il ko con la Juve Corriere dello Sport

Bufera Juventus, non solo Rabiot: “Due espulsioni oggi” CalcioMercato.it

"Il calcio è finito, via dalla Juventus": bufera al duplice fischio JuveLive

Polverosi: “La Fiorentina deve vincere per ribellarsi all’anonimato” Viola News

Bufera Neymar, vicini di casa infuriati: interviene anche il sindaco Tuttosport

FIRENZE - Se vuoi mandare su tutte le furie i tifosi della tua squadra, fatti pizzicare in discoteca dopo una sconfitta, e se sei un giocatore della Fiorentina, fallo dopo un ko con la Juventus. Il ...Juventus-Fiorentina, partita complicata per i bianconeri: doppia prestazione sconcertante tra gli uomini di Allegri Una partita delicata e sentitissima, Juventus-Fiorentina, una grande classica del ...