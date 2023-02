Brutte notizie per il Tottenham | pesante infortunio per Bentancur

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Momento piuttosto delicato quello che sta vivendo il. Dopo le due vittorie di fila contro Fulham e Manchester City, la squadra guidata da Antonio Conte è caduta sul campo del Leicester nell’ultimo turno di Premier League. Una sconfittaper 4-1 che ha dimostrato ancora una volta i tanti di difetti e la discontinuità stagionale degli Spurs. In vista degli ottavi di finale d’andata di Champions League contro il Milan, oltre all’assenza di capitan Lloris, l’ex tecnico dell’Inter perde un’altra pedina importante. Si tratta di Rodrigovittima nella sfida di sabato di un grave. In una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la compagine londinese ha dichiarato che il classe ’97 ha riportato la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro, e che sarà costretto a saltare il ...

