Brutta uscita di Antonella | Edoardo | “Te la prendi con chi ha problemi mentali?”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Nella casa del Grande Fratello Vip 7 non si può stare mai tranquilli, questo è sicuro. E da quando nella casa sono approdati anche alcuni ex fidanzati dei concorrenti l’agitazione è cresciuta. In effetti in questi ultimi giorni non sono mancate discussioni e litigi accesi. Questo soprattutto tra Luca Onestini e Ivana Mrazova e Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. E proprio nel commentare queste difficoltà tra ex,Fiordelisi ha fatto una pessima affermazione tanto da far arrabbiare proprio tutti, in particolar modo il pubblico. Vediamo che cosa ha detto l’influencer.Fiordelisi e la pessimasulla depressione: cos’ha detto Tutto è partito quandosi è rivolta direttamente ad alcuni dei vipponi in casa. Così la Fiordelisi si è dimostrata piuttosto spazientita chiedendo come mai sono ...