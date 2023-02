Brasile | un fulmine colpisce il Cristo Redentore a Rio de Janeiro

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Black - out su Nossa Sehnora de Aparecida Il forte maltempo ha provocato il black - out anche nell'illuminazione della cappella di Nossa Senhora di Aparecida, situata sotto la statua, oltre alle ...

La testa del Cristo, su cui è caduto il, non ha subito danni ma i tecnici sono al lavoro per valutare la situazione dell'intero complesso del santuario, come fanno sapere le autorità ...

Brasile: fulmine colpisce il Cristo Redentore a Rio Agenzia ANSA

Come tutti i fotografi che sanno il fatto loro, anche Fernando Braga, il quale è riuscito a fotografare il celebre Cristo del Corcovado, simbolo del Brasile e di Rio de Janeiro, nel momento preciso in ...Il Cristo Redentore di Rio de Janeiro è stato colpito da un fulmine durante i temporali che in questi giorni si sono abbattuti sulla metropoli brasiliana. Sono così stati danneggiati i riflettori che ...