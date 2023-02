Bradley Cooper è il protagonista di un nuovo spot del Super Bowl... Con sua madre!

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 13 febbraio 2023)è ildi undel2023; con lui c'è anche la madre dell'attore, e le risate sono assicurate. In occasione dei2023ha partecipato a uno... insieme a sua madre. Entrambi hanno recitato per T-Mobile (un operatore multinazionale di telefonia mobile) mettendo in evidenza la loro particolare chimica tra un ciak e l'altro. La dolcezza del girato gioca, ovviamente, sul sentimentalismo materno, diventando un collage di risate e leggerezza per tutti. Neldella T-Mobile, per il2023, vediamo...