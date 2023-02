Bradford scrive una strana lettera che non piace a nessuno a Giaele | “Cose irrispettose”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Per San ValentinoBeck ha deciso dire unaa sua moglieDe Donà. Il facoltoso imprenditore in poche righe ha bacchettato la compagna per i comportamenti avuti al GF Vip. “Cara, volevo augurarti un felice San Valentino e un primo anniversario di un anno. Come probabilmente saprai già, sono rimasto scontento dei tuoi comportamenti e del tuo rispetto verso il nostro matrimonio. Che sia per le tue scelte o influenzate da altri, ogni volta che ho preso contatto in precedenza, tu hai scelto di fare qualcosa di irrispettoso poco dopo. E’ stato proprio per questo che i miei contatti sono stati estremamente limitati. Viaggerò molto durante il prossimo mese, che coinvolgerà anche l’Italia. Se desideri, come dici, una mia visita faccia a faccia prima che il tuo tempo sia ...

... dove lavora, e il suo direttore ciun articolo che suscita la curiosità di tantissimi ... Armstrong, Luana Anders e Richard. Wrong Turn - The Foundation (Horror, Thriller, 2021, durata: ...Hazardattorno alla metà del trentennio compreso tra la Prima e la Seconda guerra mondiale. ... E ciò soprattutto quando si consideri che - come notaDeLong in un libro che è utile ...

Gf Vip 7, il marito di Giaele le scrive una lettera: ecco il contenuto Isa e Chia

E ora che succede con Mason Greenwood Rivista Contrasti

Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 13 Febbraio, in prima e ... ComingSoon.it

Sul tondo de Brécy che potrebbe essere di Raffaello secondo l ... Finestre sull'Arte

Bradford Beck scrive a Giaele De Donà al GF Vip: Preoccupato per il ... Fanpage.it

Non darlo mai per scontato. Love more than the world turns. Bradford. Che sia davvero una lettera scritta dal Beck Chissà. Intanto aspettiamo la puntata di questa sera per sapere se lo scritto verrà ...