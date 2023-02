Bradford Beck scrive una lettera a Giaele e svela il motivo della distanza (ma il contenuto è proprio too much)

(Di lunedì 13 febbraio 2023), marito diDe Donà del Grande Fratello Vip, ha scritto unadi San Valentino per la sua dolce metà condivisa da Matthias, fratello minorevippona. Ladel marito diè molto strana: le parole diLa missiva è molto distaccata eper quale... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

(@Iperborea_) February 5, 2023 A proposito di Cristina Quaranta e di, il fratello di Giaele, Matthias, è intervenuto nuovamente con un messaggio aereo alla Vippona: 'Brad c'è... soon. ...Il motivo ha un nome e cognome,. Andrea Maestrelli frena con Giaele Andrea ha ammesso di non essere interessato a creare nella Casa del GF Vip una coppia a tutti i costi solo per ...

Bradford Beck scrive una lettera a Giaele: Se vuoi vedermi, non ... Fanpage.it

Bradford Beck scrive una lettera a Giaele e svela il motivo della distanza Blog Tivvù

Gf Vip 7, il marito di Giaele le scrive una lettera: ecco il contenuto Isa e Chia

Matthias De Donà difende la sorella Giaele e attacca Cristina ... Fanpage.it

Gf Vip 7, il fratello di Giaele contro Cristina Quaranta: la verità sulla cena Isa e Chia

Bradford Beck, marito di Giaele De Donà del Grande Fratello Vip, ha scritto una lettera di San Valentino per la sua dolce metà condivisa da Matthias, fratello minore della vippona. La lettera del ...Bradford Beck ha scritto una lettera alla moglie Giaele De Donà, concorrente del GF Vip, in occasione di San Valentino ...