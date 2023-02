Borse europee prudenti in attesa dell' inflazione Usa A Milano occhi su Tim

Lieve aumento per il FTSE MIB , al pari delle principali. Sostanzialmente stabile l' Euro / Dollaro USA , che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,068. Sessione debole per l' oro , che scambia con un calo dello 0,30%. ...Partenza poco mossa per le, compresa Piazza Affari con il Ftse Mib in frazionale rialzo (+0,2%) in area 27.300 punti. Acquisti su Tenaris (+1,4%), Cnh (+1,2%) e Banca Mediolanum (+1%) mentre arretrano Unicredit ( -...

In Asia contrastate le borse cinesi dove sono stati annunciati una serie di investimenti nell'immobiliare, negativa di quasi un punto Tokyo. Tornando all'Europa, si attende oggi la pubblicazione, da ...Corre ancora Iveco dopo conti, deboli Unicredit e Banco Bpm (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 feb - Apertura con minimi rialzi in Europa alla vigilia dei ... che gia' venerdi' aveva reagito ...