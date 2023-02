Bordon | «Partita trappola per l’Inter Rimane favorita con la Sampdoria»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 febbraio 2023) L’ex portiere di Inter eIvanoha dato la sua opinione sulladi questa sera a Genova. Poche chance di vittoria per i blucerchiati secondo quanto detto su Radio Sportiva dal calciatore. CHANCE – Ivanoha parlato così su Radio Sportiva delladi questa sera a Genova: «Vincendo con laquesta sera potrebbe staccarsi dalle rivali per la qualificazione in Champions League. Potrebbe dare il morale per lacon il Porto e anche per il campionato.deve continuare sempre in crescendo. Oggi è una, lasi chiuderà per poi cercare la ripartenza infilando i nerazzurri. Comunqueè ...