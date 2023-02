Boom di ascolti per la finale di Sanremo 2023 | dati proclamazione del vincitore

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Ladel Festival diè stata accolta con grandissimo affetto da parte del pubblico. Dopo quattro serate ricche di emozioni e di musica, Amadeus è riuscito a sorprendere ancora una volta. L’ottima organizzazione e la scelta degli artisti in gara sono stati premiati conda capogiro. Stando agli ultimipubblicati, il momento dell’annuncio dei cinque finalisti e quello delladelha coinvolto ben 7 milioni di spettatori, con una percentuale pari all’86, 3. Un dato da non sottovalutare è l’orario in cui si è svolta la messa in onda. Le fasi più salienti della gara canora, infatti, si sono svolte tra le 2.00 e le 2.41. In generale, è possibile affermare che questa edizione ha riscosso un successo ancora più grande ...