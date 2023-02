Bonus affitto 2023 | come si richiede il prezioso contributo per la casa

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tra i tantimessi in campo dal governo con la nuova manovra di bilancioci sono anche alcune agevolazioni per gli affitti. Vediamo di cosa si tratta. Di questi tempi, tra pesanti rincari a 360 gradi, inflazione e costo del denaro in aumento e incertezze geopolitiche a non finire, anche chi vive ine ogni mese deve versare il canone non dorme sonni tranquilli. Per fortuna c’è la possibilità, a certe condizioni, di pagare un po’ di meno: ecco quando e(Ilovetrading.it)Anche se gli italiani sono un popolo di proprietari immobiliari, molte persone, non avendo la possibilità di comprare un’abitazione tutta loro accendendo un prestito bancario, ripiegano sull’. Ma non per questo sono esclusi dalle agevolazioni sul fronte ...