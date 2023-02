(Di lunedì 13 febbraio 2023) "La sconfitta di oggi è in continuità con quella delle politiche del 25 settembre scorso, dove un Pd ridotto e un campo progressista diviso regalano un'altra vittoria alla destra, anche quando è in ...

Lo dichiara il candidato alla segreteria del Pd, Stefano. "Dobbiamo chiudere questo capitolo e aprirne uno nuovo, dove il Pd torna centrale e attrattivo. Credo che il voto degli iscritti di ...tutti al lavoro per una grande partecipazione alle elezioni primarie. Come comitato che sostiene la candidatura di Stefanogià da domani saremo impegnati per il voto degli elettori ...

Bonaccini, ora aprire nuovo capitolo, Pd sia centrale Agenzia ANSA

Congresso dem - Primarie Pd, ora si decide nei gazebo: corsa a due tra Bonaccini e Schlein, ecco quando e come LaC news24

Primarie Pd 2023, Bonaccini in testa davanti a Schlein nei circoli di partito Sky Tg24

Congresso Pd, gli iscritti ai circoli si sono espressi: vince Bonaccini. Ora tocca alle primarie ForlìToday

Autonomia differenziata, Bonaccini e Schlein ora dicono no: tutto pur di ottenere la segreteria Pd Il Fatto Quotidiano

“Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico, a risultati ormai acquisiti, in Umbria stacca di oltre 20 punti (con punte sopra l’80% dei consensi in Alto Tevere e ...Lo dice Stefano Bonaccini. "Credo non ci sia proprio nulla da rimproverare ai nostri due candidati, Pierfrancesco Maiorino e Alessio D'Amato, che anzi ringrazio. E con loro tutte le donne egli uomini ...