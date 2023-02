Boattin e Sembrant raccontano la loro love story | «La Juve ci ha fatto incontrare»

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Lisae Linda, calciatrici dellafemminile,lastoria d’amore, nata all’insegna della maglia bianconera Lisae Linda, giocatrici dellaFemminile, in occasione di San Valentino hanno voluto condividere lastoria d’amore sbocciata proprio all’interno del club torinese. Le due bianconere convivono già da qualche tempo. A parlarne è: «La nostra relazione è iniziata grazie allantus e grazie al calcio, perché ci siamo conosciute così. L’amore ti fa sentire viva, ognuno deve sentirsi libera di essere quello che è. Io mi devo bene con me stessa sentire felice». «Laè speciale perché l’ha portata da me», ...

