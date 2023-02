L'San Paolo Milano dove è ricoverato Alfredo Cospito è. L'anarchico è stato trasferito dal centro clinico del carcere di Opera al reparto di medicina penitenziaria dell'...... che questa sera è stato trasferito all'San Paolo di Milano in via precauzionale. C'è un ... in un sabato pomeriggio. I giornalisti sono stati invitati dalla polizia a tenersi a ...

Blindato l'ospedale San Paolo Milano dove è ricoverato Cospito - Il ... Il Sole 24 ORE

Il primo giorno di Cospito in ospedale: rifiuta la sedia a rotelle, si scusa per il disturbo arrecato Corriere Milano

Cospito trasferito in ospedale «in via precauzionale» | il manifesto Il Manifesto

Alta tensione per cortei anarchici, scontri a Roma. Cospito in ospedale se rifiuterà l'alimentazione RaiNews

Caso Cospito, Meloni: «Nessun presupposto per dimissioni Delmastro». Scontri a Roma Il Sole 24 ORE

Milano, 13 feb. (askanews) - L'Ospedale San Paolo Milano dove è ricoverato Alfredo Cospito è blindato. L'anarchico è stato trasferito dal centro clinico del carcere di Opera al reparto di medicina ...Dalle 18.39 di ieri sera Alfredo Cospito non è più nel carcere di Opera, ma nell’ospedale San Paolo, sempre a Milano, in una delle camere destinate ai detenuti in regime di 41bis. Il trasferimento è s ...