Biden sta peggiorando | non ricorda di essere Presidente Usa

E per quanto vengano fatti bei discorsi programmatici, non sifacendo nulla per renderci ... Anche negli Stati Uniti la politica dell'amministrazioneè poco chiara in merito: da un lato è ...' Il nemicogià perdendo così tanti uomini, così tante risorse che presto sarà difficile ... Il presidente ucraino ha ripetuto l'invito al collega americano Joeperché vada in visita a Kiev . '...

Lula vede Biden (e Bernie Sanders): «Sulla guerra il mio Brasile ... Il Manifesto

Bilaterale Biden-Lula a Washington. Il leader brasiliano "Non chiederemo estradizione di Bolsonaro" RaiNews

Biden incontra Lula: “Stati Uniti e Brasile sono sulla stessa pagina” La Voce di New York

Medvedev attacca Biden con un pesante insulto. L'Ue non sta a ... LA NOTIZIA

Medvedev choc: "Biden, demenza senile. L'Europa sparirà" Liberoquotidiano.it

"Visita Biden a Kiev sarebbe segnale importante di sostegno". Il presidente ucraino interverrà in collegamento video all'apertura del Festival del cinema a Berlino ...Un anno fa istituiva il Giorno dell’Unità nazionale in Ucraina. Predicava calma: "Festeggeremo la Pasqua ad aprile. E poi a maggio, come sempre: il sole, ...