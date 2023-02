Biden in Polonia | Putin rilancia L’anniversario della guerra in Ucraina

(Di lunedì 13 febbraio 2023)e pace sembrano avere perso i limitifine esperanza nelle città dell’continuamente bombardate e sul lungo fronte deve i massacri continuano a divorare le vite dei soldati russi e quelle dei militari e del popolo ucraino. Più che sui bilanci di 12 mesi di combattimenti, intelligence e analisti di strategie militari delineano le prospettive del secondo anno di, ritenute ulteriormente tragiche e terribili. Il Cremlino punta tutto sull’offensiva che potrebbe scattare a giorni, come lasciano pensare gli attacchi concentrici lanciati dall’armata russa a Luhansk, nell’orientale dove con continui assalti sta tentando di avanzare nei pressi delle città di Kreminna, Vuhledar e Bakhmut. La difesamobilita le forze con cautela: ...

... rileva l'editorialista, questo "mentre il presidente degli Stati Uniti Joedovrebbe visitare laper mostrare il fermo sostegno di Washington a Kiev". "Le molteplici tornate di colloqui ...Si sta infatti lavorando a un viaggio a Varsavia tra il 20 e il 22 febbraio, a margine della visita indi Joe(incontrerà il presidente Andrezey Duda e i membri del Bucarest Nine), ...

