Biathlon | start list individuale maschile Mondiali Oberhof 2023 | italiani in gara e pettorali di partenza

(Di lunedì 13 febbraio 2023) La, idie gliindell’di, valevole per idi. A partire con il pettorale numero uno sarà il ceco Jakub Stvrtecky, mentre il leader della Coppa del Mondo Johannes Boe comincerà per undicesimo . Il primo degli azzurri a scendere in pista sarà Tommaso Giacomel, con il tredicesimo pettorale. Per l’Italia inanche Lukas Hofer, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer ed Elia Zeni. Laè in programma alle ore 14:30 di martedì 14 febbraio. Ecco, dunque, tutti idie gli orari devi vari atleti che prenderanno ...

Di seguito, le azzurre e gli azzurri al via delle gare dei Mondiali di Oberhof 2023 di(in ... in attesa 15.00 Staffetta donne: in attesa DOMENICA 19 FEBBRAIO 12.30 Massuomini: in ...Lisa Vittozzi non sarà al via dell'inseguimento femminile dei Mondiali di2023, in programma domani a Oberhof. L'azzurra ha annunciato il suo forfait su Instagram, ... staffetta e mass...

Biathlon - Mondiali di Oberhof, ecco le classifiche per la ... FondoItalia.it

Biathlon, startlist sprint femminile Mondiali 2023: programma, orari, tv, streaming, italiane in gara OA Sport

Mondiali di biathlon 2023: programma completo, orari e dove seguirli Olympics

Biathlon, start list individuale maschile Mondiali Oberhof 2023 ... SPORTFACE.IT

Biathlon - La start List della Short Individual di Alpen Cup/Coppa ... FondoItalia.it

Johannes Boe continua a scrivere nuove pagine di storia del biathlon e degli sport invernali, confermando la sua imbattibilità nell’anno solare 2023 e vincendo tre medaglie d’oro (su tre gare disputat ...I Mondiali di biathlon di Oberhof si prendono una pausa dopo la prima ... con Vittozzi sana la staffetta è tra i cinque Paesi destinati a giocarsi il podio. Infine la mass start è aperta a ogni ...