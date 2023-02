Biathlon Ai Mondiali di Oberhof l’Italia parte a razzo | ma poi malasorte ed errori la spengono C’è però spazio per riscattarsi

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Ididisi prendono una pausa dopo la prima tranche di competizioni. Sono stati assegnati cinque dei dodici titoli in palio. Dunque, dopo l’adrenalina del weekend, si può ragionare con calma su quanto avvenuto sinora, focalizzandoci sul. Gli azzurri hanno cominciato nel migliore dei modi, fregiandosi di un argento particolarmente luccicante nella staffetta mista. La Norvegia, vincitrice della competizione, era la grande favorita. Cionondimeno ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione del quartetto tricolore, la cui medaglia era di certo probabile, ma non scontata. Difficile pensare di ottenere più della piazza d’onore. Anzi, verosimilmente, al mattino di mercoledì 8 febbraio, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel avrebbero firmato per ...

...sono laureati campioni del mondo nell'inseguimento ai campionati del mondo didi Oberhof, in Germania. Il fuoriclasse norvegese, alla sua terza medaglia d'oro in questa edizione dei..., IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Disastrosa gara per gli azzurri. Una vera e ...

Biathlon, Mondiali Oberhof 2023. L'Italia dissolverà la maledizione della sprint femminile Mai una medaglia in questa gara! OA Sport

Biathlon: Mondiali: Simon e Boe oro inseguimento,Italia indietro Agenzia ANSA

Mondiali biathlon: sprint uomini, è monopolio Norvegia Agenzia ANSA

Calendario biathlon oggi, Mondiali 2023: orari 12 febbraio, programma, tv, streaming, pettorali, italiani in gara OA Sport

Medagliere Mondiali biathlon 2023: Italia quinta con un argento, Norvegia in testa OA Sport

I Mondiali di biathlon di Oberhof si prendono una pausa dopo la prima tranche di competizioni. Sono stati assegnati cinque dei dodici titoli in palio. Dunque, dopo l’adrenalina del weekend, si può ...Certo, i Mondiali sono una cosa a parte, ma Simon ha ricordato a tutti il suo valore. DENISE HERRMANN-WICK 8 – Sognava il back-to-back d’oro la teutonica e i presupposti c’erano tutti per la ragazza, ...