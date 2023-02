Berlusconi torna a fare il filo-putiniano e Meloni deve mettere l’ennesima toppa

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 13 febbraio 2023) «A parlare con Zelensky non ci sarei mai andato». Silvio, dopo aver votato alle regionali lombarde, ha criticato con queste parole la settimana di incontri europei di Giorgia, reduce dal Consiglio Ue e dal bilaterale con il presidente ucraino in visita a Bruxelles. «Stiamo assistendo alla devastazione del suo Paese, alla strage dei suoi soldati e dei suoi civili. Bastava che smettesse di attaccare le repubbliche del Donbass e questo non sarebbe accaduto», ha detto il leader di Forza Italia senza freni, tra i volti preoccupati del suo entourage. Tra i flash dei fotografi e i fan, l’ex premier ha proseguito. «Giudico molto negativamente il comportamento di questo signore», ha incalzato riferendosi a Zelensky che, a suo parere, dovrebbe arrendersi e ricostruire l’Ucraina con Biden. «Se fossi il presidente Usa, gli direi: “Dopo la fine ...