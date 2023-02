Dice e soprattutto pensa: 'signore'. Attenzione: la scelta di neanche nominarlo è la scelta di sottolineare il massimo disprezzo per Zelensky. Dice e pensa: 'con...è infatti il leader di un partito che sostiene l'esecutivo ed esprime un vicepremier che ... E apunto la Meloni potrebbe agitare agli alleati lo spauracchio della rottura della ...

Berlusconi: quel che è peggio è che non c'è strategia L'HuffPost

Berlusconi e le tappe dell’escalation pro Putin: dagli audio alle casse di Lambrusco Corriere della Sera

“Da premier non sarei andato da Zelensky”: Berlusconi spacca ancora la maggioranza Il Primato Nazionale

Ucraina, Berlusconi: “Non avrei visto Zelensky, non doveva attaccare Donbass”. Polemiche Sky Tg24

Berlusconi: "Sanremo Ha cambiato pelle e ha assunto connotati ... ilGiornale.it

Imbarazzo nel governo Meno di un’ora dopo l’esternazione esce da Palazzo Chigi una breve nota, in cui il nome di Berlusconi non compare e che in estrema sintesi rivela la distanza abissale tra la ...Dice e soprattutto pensa Berlusconi: “quel signore”. Attenzione: la scelta di neanche nominarlo è la scelta di sottolineare il massimo disprezzo per Zelensky. Dice e pensa Berlusconi: “con quel ...