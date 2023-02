Berlusconi ha votato per lei | mistero da Mentana | tam-tam impazzito

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Giallo a Maratonasul voto espresso da Silvio. Il Cavaliere uscendo dal seggio, rispondendo a una domanda di un gionalista sui chi avesse, ha risposto con ironia: "Hoper l'Inter". Una frase che apparentemnete è apparsa innocua. Manel corso del suo speciale su La7 di oggi pomeriggio c'ha letto dell'altro: "Beh il cognome Moratti è legato all'Inter...". Una battuta che però nel corso della trasmissione ha assunto toni seri al punto che è stata chiesta un'opinione alla diretta interessata: "Credo abbia dato indicazioni chiare per il voto, ma nel segreto dell'urna non si può sapere...", ha affermato l'ex assessore alla Sanità della Regione Lombardia. A questo punto peròha rivolto la stessa domanda a Paolo Mieli: "Secondo te ...

"La posizione del Governo è sempre la stessa. Berlusconi è un uomo di pace, non ha cambiato di certo le sue posizioni a sostegno dell'Ucraina, della Nato e dell'Occidente. Abbiamo sempre votato nella ...(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Le parole" di Silvio Berlusconi sull'Ucraina "non le condivido, come mi pare di capire non le condivida l'intero governo. Dal punto di vista dell'azione concreta, siamo in ...