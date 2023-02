Berlusconi fa il pieno di applausi a sinistra | dopo Vauro arriva Sansonetti | «Sull’Ucraina ha ragione»

Leggi su open.online

(Di lunedì 13 febbraio 2023) «Io penso che sulla guerra in Ucrainaabbiada vendere»., anche Piero– direttore del quotidiano Il Riformista – si schiera a difesa del leader di Forza Italia. Da ierisi trova al centro di una bufera politica,una serie di affermazioni controverse sulla guerra in Ucraina e sul presidente Volodymyr Zelensky. «Se fossi stato premier, io non lo avrei mai incontrato», ha detto il leader di Forza Italia in merito all’incontro tra Giorgia Meloni e il leader di Kiev. «Bastava che lui cessasse di attaccare le due Repubbliche autonome del Donbass e questo (la guerra, ndr) non sarebbe avvenuto. Quindi io giudico molto, molto, molto negativamente il comportamento di questo signore», ha aggiunto ...