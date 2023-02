Berlusconi | «Da premier non avrei incontrato Zelensky» «Disagio» nel governo

Leggi su ilsole24ore

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Danon: lo giudico molto negativamente», affermacriticando il presidente ucraino ma anche la Meloni. Fi precisa che «il sostegno a Kiev non è mai stato in dubbio». Intanto, secondo Londra, i soldati russi al fronte stanno morendo in numero mai così alti dall’inizio della guerra