Berlusconi attacca | ' non avrei incontrato Zelensky' Governo | saldo sostegno a Kiev

- Fanno discutere le parole di Silviosu Zelensky: 'da premier non lo avrei incontrato, è stato un errore attaccare il Donbass' ha detto il leader di Forza Italia. Fonti da Palazzo Chigi ribadiscono che il sostegno a Kiev è ...'Il sostegno del presidentein favore dell'Ucraina non è mai stato in dubbio', è la premessa. Quindi si spingono oltre: l'ex premier 'ha solo espresso la sua preoccupazione per evitare la ...

Fanno discutere le parole di Silvio Berlusconi su Zelensky: "da premier non lo avrei incontrato, è stato un errore attaccare il Donbass" ha detto il leader di Forza Italia. Fonti da Palazzo Chigi ...Così Berlusconi ha rincarato la dose. Apriti cielo. Un attacco inaspettato alla linea tenuta finora da Giorgia Meloni al punto da costringere Palazzo Chigi a chiarire e riaffermare che "il sostegno ...