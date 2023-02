Berlusconi attacca il Governo sull’Ucraina

(Di lunedì 13 febbraio 2023) “Da premier non avrei parlato con Zelensky”. E ancora: “giudico molto molto negativamente il comportamento di questo signore”. Sono le parole del leader di Forza Italia Silvio, parole pronunciate dopo il voto al seggio per elezioni regionali lombarde. Duro attacco aldel leader di Forza Italia: “Da premier non avrei parlato con Zelensky. Basta armi, basta dollari” “Se fossi stato presidente del Consiglio – ha detto il leader di Forza Italia -, non sarei andato a parlare con Zelensky. Come sapete stiamo assistendo alla strage di suoi soldati, alla devastazione del suo paese. Bastava che cessasse dire le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe successo”. “Per arrivare alla pace – ha proseguito– il presidente americano dovrebbe mettere a ...

'Il sostegno del presidentein favore dell'Ucraina non è mai stato in dubbio', è la premessa. Quindi si spingono oltre: l'ex premier 'ha solo espresso la sua preoccupazione per evitare la ...Governo,- Tajani, il comunicato sofferto non chiude il caso Il governo deve fare i conti con un nuovo caso legato alla guerra in Ucraina , Silvioha attaccato la decisione di Meloni di andare a Kiev a far visita a Zelensky . Il leader di Fi: 'Io da premier non ci sarei mai andato '. Le sue dichiarazioni hanno generato il caos all'...

Durissimo affondo di Silvio Berlusconi, che torna ad attaccare il presidente dell'Ucraina, ma stavolta nelle sue critiche trascina anche la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, appena rientrata ...Le posizioni di Silvio Berlusconi sulle cause che hanno scatenato il conflitto ... “Bastava che cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto”, la ...