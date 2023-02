Beppe Marotta in visita al bimbo di 6 anni ferito | gadget in regalo e invito a San Siro

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Ha 6ed è ricoverato all’ospedale Gaslini di Genova, dove si trova dal 19 dicembre scorso quando venne trovato gravementein via Gallardi a Ventimiglia. Oggi R. ha ricevuto ladell’amministratore delegatoche ha regalato al bambino una borsa dell’Inter convari: maglia, pantaloncini, una sciarpa oltre all’per assistere ad una partita a San, quando sarà dimesso. Una bella sorpresa e una gioia futura, in attesa che le indagini facciano il loro corso. Inoltreha consegnato tre sacchetti dianche agli altri piccoli pazienti del reparto. Presenti all’incontro il papà del piccolo e l’avvocato che assiste la famiglia Maria Gioffrè. SportFace.

(Di lunedì 13 febbraio 2023) L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha incontrato, stamani, all'ospedale Gaslini di Genova: Ryan, il bimbo di 6 anni, ricoverato dal 19 dicembre scorso, quando venne trovato gravemente ferito per strada, in via Gallardi.

Genova: il Direttore generale dell'Inter Beppe Marotta ha fatto visita al piccolo ventimigliese Ryan

Come riporta la Gazzetta dello Sport, questa mattina Beppe Marotta si è recato presso l'ospedale Gaslini di Genova. L'ad dell'Inter ha incontrato Ryan, il bimbo di 6 anni di Ventimiglia ricoverato