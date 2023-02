(Di lunedì 13 febbraio 2023) Sullo sfondo di una nuova spirale di violenza tra Israele e Palestina, lo storico francese George, fra i massimi studiosi di antisemitismo e medio oriente, analizza le origini delin un libro appassionante, “Les origines du conflit israélo-arabe (1870-1959, pubblicato dalla casa editrice Inédit. Dagli anni Venti del Novecento, ilsi è trasformato in unotra duedi. Le Figaro – Venerdì 27 gennaio, una sinagoga di Gerusalemme è stato colpita da un attentato che ha provocato sette vittime civili. Questo attacco è stato commesso all’indomani delle operazioni dell’esercitocontro il jihad islamico in Cisgiordania, ma anche lo stesso giorno delle commemorazioni internazionali delle vittime della Shoah e durante ...

'Fin dagli anni Venti - sostiene- ilsi è trasformato in uno scontro tra due tipi di società. Non è uno scontro islam/giudaismo, ma lo scontro tra una società moderna figlia ...'Fin dagli anni Venti - sostiene- ilsi è trasformato in uno scontro tra due tipi di società. Non è uno scontro islam/giudaismo, ma lo scontro tra una società moderna figlia ...

Bensoussan: “Il conflitto arabo-israeliano ora è uno scontro tra due tipi di società” Il Foglio

Riforma della giustizia, occhi puntati sulla Knesset Moked

Il processo alla verità. Intervista a Georges Bensoussan Il Foglio

Le maschere del pregiudizio Moked

Ebraismo e islàm: la guerra della memoria sul Monte del Tempio JoiMag

Sullo sfondo di una nuova spirale di violenza tra Israele e Palestina, lo storico francese George Bensoussan, fra i massimi studiosi di antisemitismo e medio oriente, analizza le origini del conflitto ...