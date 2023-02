Beni Confiscati | Costa M5s | “Serve collaborazione sulla gestione”

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il vicepresidente della Camera dei deputati Sergiooggi ha incontrato il prefetto Claudio Palomba a Napoli per parlare delladeialla criminalità organizzata. Due, in particolare i casi presi in esame. Il primo è la Masseria Antonio Esposito Ferraioli di Afragola: che con i suoi 12 ettari di terreni è il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.