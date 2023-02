Benevento | valorizzazione sito Unesco | 100mila euro dalla Regione

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCentomilaper attività didella chiesa di Santa Sofia: parte l’iter amministrativo. Con una nota firmatadirigente per le Politiche culturali Nadia Murolo laha comunicato l’autorizzazione per lo stanziamento, disposto con la Legge di Stabilità regionale, delle risorse destinate aldella città. A stretto giro il Comune comunicherà agli uffici regionali, così come richiesto, il referente per concordare i successivi passaggi amministrativi. “Ringraziamo – scrive il sindaco diClemente Mastella – la Giunta e il Consiglio regionale per la sensibilità dimostrata. Santa Sofia è patrimonio mondiale dell’umanità e la consapevolezza di preservarne la bellezza plurisecolare deve essere ...