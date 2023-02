Benevento | ricordi Di Giulio? Torna in campo a 51 anni

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGianluca Diinalla vigilia del suo cinquantunesimo compleanno. L’ex centrocampista del, che in giallorosso ha totalizzato oltre 100 presenze e cinque gol tra campionato e coppa italia tra il 1998 e il 2002, ha deciso di indossare nuovamente gli scarpini per difendere i colori del Real Riccione. L’occasione propizia sarà la semifinale della Coppa Emilia di Seconda Categoria contro il Rimini United, in programma giovedì alle ore 20.30 nella città romagnola. Regista dai piedi fatati, Diè stato tra i giocatori più amati dalla tifoseria giallorossa che conservaindelebili legati al suo periodo nel So. Non solo per la promozione in C1 dopo la finale play off di Lecce contro il Messina, ma anche le ...