Bello bellissimo ma attenti alle spie rosse a centrocampo

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Cesare – Caro Guido il Napoli prosegue la sua marcia verso lo scudetto. Ha liquidato una agguerrita Cremonese in una delle partite meno brillanti di quest’anno. E ormai dobbiamo abituarci che tutti fanno contro di noi la partita della vita per mettersi in vetrina. Guido – Verissimo quello che dici. Infatti soprattutto nel primo tempo l’aggressività della Cremonese e i tanti errori tecnici con una serie di passaggi sbagliati ci hanno creato qualche difficoltà. Ma attenzione pur nella difficoltà Meret non ha fatto una parata da ritenersi tale e il Napoli poi ha regolato la partita con maturità facendo 3 gol. Cesare – Caro Guido come già detto altre volte il Napoli quest’anno ci sta dando una sensazione di tranquillità, ci sta abituando ad non avere mai dubbi su come finirà la partita perché sempre in grado di risolverla. Volendo però fare alcune considerazioni, soprattutto in ...