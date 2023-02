BB14 | a Lumezzane quarto ko su quattro nel girone di ritorno

(Di lunedì 13 febbraio 2023) La partenza ad handicap, l’ennesima, zavorra la, giunta alla quarta sconfitta suneldie all’ottava nelle ultime nove giornate. Il 13-0 iniziale dicostringe i ragazzi di coach Ghirelli a una rincorsa a più fasi mettendo il naso avanti solo una volta, nel secondo, grazie a un missile di Riccardo Rota. Tra le attenuanti, l’alluce destro fratturato di Cane, regolarmente in campo, lo stiramento di Caridi e la lesione al bicipite femorale di Roveda, tanto per accorciare la panchina. Prossimo appuntamento sabato prossimo alle 20.30 all’Italcementi contro Palermo, fanalino di coda delB di serie B. Maresca, mvp indiscutibile, incide subito appoggiando dalle tacche e infilando la tripla. Il parzialone valgobbino da doppia ...

Ennesima sconfitta dellain quel di(78 - 62 il finale di gara). Non è razionale auspicare la salvaguardia di categoria vista l'insufficienza di un organico per reggere una cadetteria. ...È già quasi spareggio la sfida tradi mercoledì 30 novembre al Centro sportivo Italcementi, di via Statuto (alle ore 20,30 il pronti via). Perderla significherebbe per entrambe le contendenti perdere punti preziosi per ...

