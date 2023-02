Bayern Monaco | Nagelsmann verso il Psg | “La squadra è carica E’ un duello ad armi pari”

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 febbraio 2023) “La. Oggi ci siamo allenati molto bene”. Juliani suoi in vista della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro ils Saint-Germain. “Abbiamo avuto buoni risultati ultimamente; in Bundesliga siamo di nuovo in pista, così come restiamo in corsa per la coppa – ha detto il tecnico delin conferenza stampa -. La Champions fornisce una motivazione completamente diversa, quindi non devi motivare i tuoi calciatori”. Sulla partita: “Dovremo cercare di essere coraggiosi. È unad, le probabilità di passare sono 50 e 50. Sono molto, molto sicuro che domani giocheremo una partita di alto livello”. Come si ferma Messi? “Dobbiamo ostacolare ...