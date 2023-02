Bayern Monaco | i convocati per la sfida al PSG | assente Mané

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Sadionon recupera per ladi Champions League delcontro il PSG: disponibili invece Cancelo, Coman e Sommer La Champions League ricomincia con il big match che vede ilimpegnato a Parigi con il PSG. Nagelsmann per laperò non potrà contare su Sadio, ancora non recuperato dopo l’infortunio. ? Unser Kader für's Achtelfinal-Hinspiel in Paris! ?#PSGFCB #packmas #UCL pic.twitter.com/lihYG2u0du— FCMünchen (@FC) February 13, 2023 Presenti invece sia i nuovi acquisti, Sommer e Cancelo, che Coman, ex della partita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... frutto di dodici vittorie, tre pareggi e cinque partite perse, quarantadue gol fatti e trentacinque subiti PSG -2 (ore 21) Gara valida per gli ottavi di finale di Champions League. Il ...... mentre sarà ancora l'Emilia - Romagna, in una località in fase di definizione, ad accogliere il ritiro della squadra di calcio femminile del. Lo sport paralimpico Si chiamano Play the ...

Tra queste, con fischio d'inizio alle ore 21:00 al Parco dei Principi di Parigi, c'è quella che vede affrontarsi il PSG di Christophe Galtier e il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann.