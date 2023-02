Bayern Monaco | Coman | “Psg grande squadra | ma in Champions tutto è possibile”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) “Abbiamo vinto le ultime tre partite, dobbiamo continuare così. Anche se il Psg è unain”. Così Kingsley, attaccante delcon un passato a Parigi, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara d’andata degli ottavi di finale di. “Mi sento molto bene. Sto cercando di aiutare i miei compagni difrancesi e spero che anche domani riusciremo a fare una buona prestazione” aggiunge. Sul gol segnato al Psg nel 2020: “È stato uno dei momenti più belli della mia carriera. Quel gol mi ha messo le ali, ma è stato tanto tempo fa. Mi piace anche pensare al mio passato al Psg”. SportFace.

... stella brasiliana del Paris Saint - Germain , è stato protagonista della conferenza stampa pre - partita in vista dell'ottavo di finale di Champions League da giocare contro il: 'Mi ...I due fenomeni saranno in campo nella gara d'andata contro il. Fra i tedeschi assente Sadio ...

Il Paris è reduce dal ko col Monaco, preceduto da quello col Marsiglia in Coppa di Francia. Il Bayern ha sì perso un solo match ufficiale in stagione (contro l'Augsburg in Bundesliga) ma soprattutto ...Proprio i rossoneri, insieme alla super sfida tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, apriranno il quadro delle sfide di andata ospitando a San Siro il Tottenham di Antonio Conte. Nella giornata di ...