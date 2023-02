Batteri fecali nell’acqua potabile a Monreale | Arcidiacono ne vieta l’uso

Leggi su monrealelive

(Di lunedì 13 febbraio 2023)coliformi ed Escherichia Coli sono stati trovati in alcuni campioni di acqua. Il Sindaco Albertoal fine di salvaguardare la salute pubblica dei cittadini ha appena firmato una ordinanza perre, in via precauzionale,per fini alimentari dell’acqua erogata. Il provvedimento riguarda le seguenti vie: Via Venero e traverse; (live.it)