Barella torna al ‘Marassi’ | lo stadio giusto per superare un record personale – CdS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Nicolòa giocare alloMarassi di Genova dove nel 2018 segnò il suo sesto gol stagionale in campionato con la maglia del Cagliari (contro il Genoa). Contro l’Inter oggi sfida la Sampdoria, e insegue lo stesso. Secondo il Corriere dello Sport potrebbe essere la partita giusta.– Nicolòa giocare alloMarassi di Genova con la voglia dire a segnare dopo tre mesi e mezzo. In questa stagione il centrocampista italiano si è imposto in Italia e in Europa, segnando un totale di 6 gol e 7 assist complessivi. Contro la Sampdoria il centrocampista italiano insegue un, vale a dire ...