Barbara d' Urso invita sul suo Taxi a due piazze | ' Vi farò ridere con gag ed equivoci' Al Teatro Nazionale di Milano

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Ici sono ancora, le corna pure. Grazie al cielo, anche le belle commedie resistono e, come nel caso dia due, si guadagnano i galloni del classico. Ma da quell'ormai lontano 1984, in ...

di dibattiti a distanza alla Domenica Live di Barbara D’Urso, con Corona che accusa «Nina è malata», lei che dopo risponde «non vivrò nel tuo mondo disfunzionale». Mentre vanno sprecate le paparazzate ...Ecco perché al volante di quel taxi, oggi – a cominciare dal Nazionale dal 14 al 26 febbraio, e poi in tour per l’Italia - brilla il sorriso di Barbara d’Urso, al ritorno in teatro dopo quindici anni.