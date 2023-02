Ballardini | “Per un’ora ottima Cremonese | primo gol errore nostro”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Davideparla dopo Napoli-3-0, la squadra lombarda non riesce ancora a trovare la prima vittoria in Serie A.a Dazn dice: “Quando vai sotto di due gol con il Napli poi dopo diventa tutto più complicato, loro sono dei maestri. Perlami è piacuta, abbiamo fatto buone cose”. Poi il tecnico dei grigiorossi aggiunge: “La prestazione ti dà sicuramente degli stimoli importanti. Sappiamo che in futuro possiamo fare bene, anche perché non giochiamo sempre con il Napoli. Ovviamente dobbiamo migliorare su certe situazioni, perché ilgol ce lo siamo fatti da solo, bastava appoggiare il portiere e finiva l’azione, invece abbiamo subito la rete di Kvaratskhelia“.in chiusura dice: “Per la prima parte di partita ...

...17 centri e a segnola sesta partita di Serie A di fila. L'Inter è rispedita a meno sedici, un distacco irreale a questo punto della stagione. Spalletti si affida alla formazione tipo,...Commentaprimo Napoli - Cremonese 3 - 0 (primo tempo 1 - 0) Marcatori: 22' p.t. Kvaratskhelia (N), 20' s.. Arbitro: Massimi di Termoli. Ammoniti: 13' p.t. Vasquez (C), 29' s.t. Aiwu (C).

C'è questa convinzione. Non incontri sempre il Napoli. Oggi la prestazione ci dà degli spunti buoni per costruire qualcosa di positivo da qui in avanti". Ballardini ha poi aggiunto: "E' chiaro che ...La cosa preoccupante non è tanto il risultato, ma il fatto che il Napoli non abbia quasi mai rischiato nulla per tutta la partita. Una vera e propria supremazia territoriale che non ha lasciato scampo ...