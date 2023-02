Ballardini | «Per un’ora la Cremonese mi è piaciuta È chiaro che non incontri sempre il Napoli»

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il tecnico della, Davide, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro il«Quando vai sotto di due gol coldiventa tutto molto più complicato perché loro sono maestri nella gestione della palla e nel creare superiorità numerica in zona di palla, poi verticalizzano con giocatori straordinari. Perlaè stata bene in campo, mi è» Vi sta mancando solo la vittoria e in campionato pesa. «Siamo convinti che da qui in avanti faremo delle belle partite e i risultati arriveranno. E’che nonil, oggi la prestazione ti dà spunti buoni per costruire qualcosa di buono. Devi avere più personalità e sbagliare ...

...17 centri e a segnola sesta partita di Serie A di fila. L'Inter è rispedita a meno sedici, un distacco irreale a questo punto della stagione. Spalletti si affida alla formazione tipo,...Commentaprimo Napoli - Cremonese 3 - 0 (primo tempo 1 - 0) Marcatori: 22' p.t. Kvaratskhelia (N), 20' s.. Arbitro: Massimi di Termoli. Ammoniti: 13' p.t. Vasquez (C), 29' s.t. Aiwu (C).

C'è questa convinzione. Non incontri sempre il Napoli. Oggi la prestazione ci dà degli spunti buoni per costruire qualcosa di positivo da qui in avanti". Ballardini ha poi aggiunto: "E' chiaro che ...La cosa preoccupante non è tanto il risultato, ma il fatto che il Napoli non abbia quasi mai rischiato nulla per tutta la partita. Una vera e propria supremazia territoriale che non ha lasciato scampo ...