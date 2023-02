Badminton | Europei a squadre miste 2023 | la Danimarca di Viktor Axelsen difende il titolo in Francia

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Glidisi disputeranno ad Aire-sur-la-Lys () da domani, martedì 14, a sabato 18 febbraio: otto Paesi si sfideranno per il. Tre Nazionali erano qualificate di diritto, ovvero i campioni in carica della, lain qualità di Paese ospitante, e la Germania grazie al ranking. A queste si sono aggiunti i cinque Paesi che hanno superato i gironi eliminatori: la fase di qualificazione è iniziata nel dicembre 2022 e 26 Paesi vi hanno preso parte. Solo i vincitori dei cinque gironi si sono qualificati per la fase finale: Bulgaria, Paesi Bassi, Scozia, Inghilterra ed Ucraina hanno staccato il pass per la rassegna continentale. La, che vanta 18 vittorie ...

Gli Europei a squadre miste 2023 di badminton si disputeranno ad Aire-sur-la-Lys (Francia) da domani, martedì 14, a sabato 18 febbraio: otto Paesi si sfideranno per il titolo. Tre Nazionali erano ...