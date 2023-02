“Avete fatto schifo | sbagliato a votarvi” | la contestazione umiliante a Conte Video

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Roma, 13 feb –a Giuseppee al M5s. Di quelle pesanti, estemporanee, almeno a giudicare dal. Si grida apertamente allo, da parte di un’elettrice che, al di fuori del seggio, attacca il leader dei grillini.fuori dai seggi: “” Ilpubblicato da Alanews è di quelli che lascia poco spazio all’interpretazione. Un’elettrice infuriata attacca, di passaggio sulla strada, in modo diretto e durissimo. Lo vede camminare, la donna, che si definisce ex elettrice pentita, in pratica. Scattano i primi commenti: “Bravi, carini e simpatici i cinquestelle”, dice rivolgendosi al leader dei pentastellati. ...

E ancora: 'Bravi, bello scherzetto che c'. Lo schifo più schifo. Tutti vi abbiamo votato e abbiamo sbagliato. Perché vi abbiamo dato fiducia'. Conte dal canto suo ha tirato di ...Grazie per quello che, grazie per i tanti investimenti (penso ai 25 milioni di PNRR per i raddoppi ferroviaria) e per quello che tutti insieme faremo per la Puglia, per la Basilicata e ...

Regionali, Giuseppe Conte travolto davanti al seggio: "Avete fatto schifo" Il Tempo

Conte, dura contestazione al seggio: "Abbiamo sbagliato a votarvi, avete fatto schifo" (video) Secolo d'Italia

Avete fatto schifo | imbarazzo per Conte al seggio Scatta la ... Zazoom Blog

Quando avete fatto il backup dei dati Milano Finanza

Il dopo Festival, Amadeus: "Mi sembra un sogno, ma è realtà". Ad Rai: "Edizione passerà alla storia" RaiNews

continuate a combattere e non avrete più neanche un dollaro e neanche un fucile. Berlusconi dice e pensa che questo è quel che farebbe se fosse in lui, se lui avesse responsabilità di governo. Lui ...mentre il suo aggressore è salito a bordo dell'auto e si è diretto in caserma per confessare ciò che aveva appena fatto. La vittima dell’agguato non sarebbe comunque in gravi condizioni ma è in ogni ...