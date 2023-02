Autostrade | risarcimenti in vista per i disservizi | ecco come ottenerli

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Davide batte Golia ancora una volta:i risultati della class action promossa dalle associazioni di consumatori Gli automobilisti, che poi sono in primis cittadini, possono esultare. Adesso, finalmente, si potrà chiedere il rimborso per i pedaggi autostradali.la decisione epocale eottenere il denaro.italiane: arrivano i rimborsi – ilovetradingA seconda degli orari, lepossono scorrerela pista di Indianapolis. Oppure, diventare una trappola in cui si ammassano milioni di chili di metallo. Tra autovetture, camion e motocicli. Il viaggio in autostrada, dunque, può diventare un incubo. Rovinare le vacanze con tempi di percorrenza lunghissimi. Ma, cosa ancor più importante, incidere anche sul proprio lavoro. Sono moltissimi, infatti, gli ...