Autoradio - Dà voce all' auto

(Di lunedì 13 febbraio 2023) La diamo un po' per scontata, l'. In macchina c'è sempre stata, come il motore e le ruote. difficile figurarsi un viaggio, o anche solo il tran tran verso il posto di lavoro e ritorno, senza pervadere il proprio ecosistema mobile di parole e musica. A tenerci compagnia, accorciare i chilometri. Ecco, quasi mai ci si è chiesti chi l'ha inventata e quando. La Giornata mondiale della radio che cade lunedì 13 febbraio è l'occasione migliore per scoprire, o riscoprire la forma primaria dell'infotainment. Da dove viene l'è presto detto: dal Novecento, il secolo dell'mobile e dei mass media. Inevitabile che i due mezzi si fondessero in una sola invenzione. Americana come l'utilitaria, l'aeroplano e tanti altri brevetti che hanno rimpicciolito il mondo. Furono i fratelli Paul e Joseph ...