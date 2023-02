Auto nuova | perchè tutti usano leasing o noleggio e quale conviene ora

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Sono le due formule preferite dagli italiani ma sono anche molto diverse: vediamo cosaa te per le tue esigenze. Oggi gli italiani preferiscono evitare qualsiasi tipo di spesa. Come sappiamo le spese sullemobili sono spese molto ingenti e perciò le famiglie italiane afflitte dall’inflazione e dai salari sempre più precari preferiscono di gran lunga non comprare un’. Perché– IlovetradingInfatti comprare un’significa dover pagare il bollo e l’assicurazione e anche la costosa manutenzione oltre ovviamente al prezzo dell’stessa. Sono tutte cose che oggi gli italiani non vogliono fare proprio perché l’incertezza sul futuro è forte. Un ...