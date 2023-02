(Di lunedì 13 febbraio 2023) «Non lo so cosa mi sono messa» scrivein una story muta mentre è in macchina e guarda la fotocamera del cellulare. Piumino oversize, cappello di lana, occhiali da...

"Quando andavo al liceo io, non si parlava del disturbo da deficit dell'attenzione. Ora invece se ne parla molto" dicein alcune stories. "Ai tempi del liceo mi sentivo inferiore agli altri perché non riuscivo a prepararmi, a studiare e andavo malissimo a scuola". La giovane sensibilizza il suo ...La sua prima figlia, infatti, è prossima al parto.è anche tra gli uomini più amati per il suo fascino, padre di tre figli, ha dalla sua parte alcuni segreti di bellezza. Per ...

Aurora Ramazzotti, imprevisto in piscina: "Peggio di prima" Liberoquotidiano.it

Aurora Ramazzotti smaschera Blanco: "Ma siamo sicuri che..." Liberoquotidiano.it

Aurora Ramazzotti, l’ammissione sul suo stato di salute negativo: “Inizio ad avere…” PASSIONEtecnologica.IT

Aurora Ramazzotti, urgenza pre parto L'indizio che fa discutere... leggo.it

Aurora Ramazzotti sparita dai social, ecco il motivo dell'assenza: «Inizio ad avere segni di affaticamento» ilmattino.it

“Quando andavo al liceo io, non si parlava del disturbo da deficit dell’attenzione. Ora invece se ne parla molto” dice Aurora Ramazzotti in alcune stories. “Ai tempi del liceo mi sentivo inferiore agl ...Il segreto della sua forma fisica I suoi figli. Eros Ramazzotti, tra le voci italiane più apprezzate di sempre, diventerà presto nonno. La sua prima figlia Aurora, infatti, è prossima al parto.