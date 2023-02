(Di lunedì 13 febbraio 2023) Unha colpito diversiwebnella giornata di domenica. Tra i portali oggetto delle interferenze c’è stato anche quello del quartier generale delle Operazioni Speciali(Nshq), che è risultato temporaneamente inaccessibile. A confermarlo è stato un portavoce dell’Alleanza Atlantica all’agenzia di stampa tedesca Dpa. L’ipotesi principale è legata a unlanciato dal gruppo difilorusso. In alcuni canali Telegram sarebbe comparso anche un messaggio di rivendicazione del gruppo, che avrebbe annunciato l’offensiva, il Denial of service attack, che avviene coordinando migliaia di tentativi di accesso simultanei a un sito facendo collassare i ...

Si ritiene che l'sia stato lanciato dal gruppo difilorusso Killnet .L'intelligence britannica spiega che nelle ultime due settimane "la Russia ha subito probabilmente il più alto tasso di perdite tra le sue forze dall'inizio dell'invasione". I report ucraini parlano ...

«L’attacco hacker Forse un diversivo che nasconde una strategia più complessa» Il Sole 24 ORE

Guerra Ucraina, Nato: attacco hacker a diversi siti web. I russi prosciugano il bacino di Kakhovka ilmessaggero.it

Hacker filorussi rivendicano un attacco informatico ai siti della Nato la Repubblica

Attacco hacker ai siti web della Nato: i sospetti su un’offensiva Ddos dei filorussi di Killnet Il Fatto Quotidiano

La denuncia della Nato: «Attacco hacker filorusso a diversi siti web» L'Unione Sarda.it

La Russia afferma che le sue truppe hanno guadagnato 2 km di territorio a ovest in pochi giorni lungo la linea del fronte in Ucraina: lo riporta il Guardian, che cita media russi. Secondo una ...Il gruppo di cybercriminali Killnet ha rivendicato un attacco alla rete informatica della Nato. In un messaggio condiviso in uno dei suoi canali Telegram il gruppo ha annunciato una massiccia ...