Atp | tutti i titoli italiani e la classifica all-time

(Di lunedì 13 febbraio 2023)Atpdell’Era Open. Nella lista aggiornata in basso elencatii tornei vinti da tennisti azzurri sul circuito maggiore, una serie inaugurata dal successo di Adriano Panatta a Senigallia nel 1971, culminata tra 1976 e 1977 con un totale di tredici tornei portati a casa e proseguita sino a giorni nostri con i trionfi di Fognini, Sinner, Berrettini, Musetti, Sonego e Cecchinato. In questo articolo troverete anche ladeglipiù vincenti all-. La lista dei(77 tornei) 1971- A.Panatta (Senigallia) 1973 – A.Panatta (Bournemouth) 1974 – A.Panatta (Firenze) 1975 – A.Panatta (Kitzbuhel, Stoccolma), Bertolucci (Firenze) 1976 – Bertolucci (Barcellona, Firenze), A. Panatta (Roma, Roland Garros), Zugarelli ...