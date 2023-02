Atp Delray Beach 2023 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il, le, gli, latv edel torneo Atp 250 di, indal 13 al 19 febbraio. Campo dei partecipanti molto simile a quello del torneo della settimana precedente a Dallas (distante 2h30? d’aereo), con tanti americani ai nastri di partenza. A guidare il seeding sarà Taylor Fritz, seguito da Paul e Shapovalov. L’unico italiano presente è Mattia Bellucci, chiamato però a disputare le qualificazioni. Latelevisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Liveinvece disponibile sul sito ufficiale dell’emittente e tramite la piattaforma Supertennix (gratis per i tesserati Fit). In alternativa ...

L'ordine di gioco della prima giornata dell'Atp 250 di Delray Beach 2023, in programma in Florida da lunedì 13 a domenica 19 febbraio. Si parte con cinque match di primo turno