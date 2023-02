ATP Cordoba 2023 | Sebastian Baez dalla crisi al secondo titolo | battuto Federico Coria nella finale

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Prima diaveva perso 12 volte su 13 al primo turno. Era, in breve, in grandissima. Stavolta, però,fa risorgere il ventiduenne di Buenos Aires, che porta a casa il suosul circuito maggiore battendo. Il nativo di Rosario, che risiede a Santa Fe, deve cedere per 6-1 3-6 6-3. Nel primo set c’è un sostanziale dominio da parte di: tiene il primo game ai vantaggi e conquista il break nel, che è anche più lungo. Di lì in avanti non solo non ha più problemi al servizio, ma lo toglie una seconda volta aper involarsi verso un 6-1 non bisognoso di troppe discussioni. La musica cambia nel ...

Perde due posizioni invece Lorenzo Musetti che scala in ventesima posizione, cala ancora anche ... Bel salto per il vincitore diSebastian Baez che guadagna undici posizioni e si porta così ...Per Fognini invece la terra rossa argentina sarà un test fisico importante, dopo l'assenza all'diper via degli strascichi di un infortunio al piede. Dovrà vedersela al primo turno contro ...

ATP 250 Montpellier, ATP 250 Cordoba e ATP 250 Dallas: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. Rune ... LiveTennis.it

ATP 250 Montpellier, ATP 250 Cordoba e ATP 250 Dallas: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di FInale LiveTennis.it

ATP Cordoba: avanzano i fratelli Cerundolo. Vittorie anche per Ramos e Sousa Ubitennis

Atp Cordoba 2023: programma, orari e ordine di gioco semifinali sabato 11 febbraio SPORTFACE.IT

Prima di Cordoba, Sebastian Baez aveva perso 12 volte su 13 al primo turno. Era, in breve, in grandissima crisi. Stavolta, però, Cordoba fa risorgere il ventiduenne di Buenos Aires, che porta a casa ...Prima di Cordoba, Sebastian Baez aveva perso 12 volte su 13 al primo turno. Era, in breve, in grandissima crisi. Stavolta, però, Cordoba fa risorgere il ventiduenne di Buenos Aires, che porta a casa ...